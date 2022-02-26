"Значить, так. Я тут, жодної зброї ми не складемо". Зеленський записав відео біля Будинку з химерами на Банковій

Глава держави звернувся до співвітчизників із закликом не вірити фейкам. "Наша зброя — це правда", — нагадав Володимир Зеленський.

"Українці! Зараз у Мережі з'явилося дуже багато фейкової інформації, що нібито я закликаю нашу армію скласти зброю, і йде евакуація. Значить так. Я тут, і жодну зброю ми не складемо, захищатимемо нашу державу, — заявив президент. — Тому що наша зброя — це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти. І ми все це захищатимемо".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Звернення президента України Володимира Зеленського до співгромадян. Ранок 26 лютого 2022

Нагадаємо, в Києві з ночі продовжуються вуличні бої, найактивніше — в районі м. Берестейська та проспекту Перемоги. Через підвищену небезпеку сьогодні, 26 лютого, в столиці закриють Червону гілку метро.

Відповідні оголошення звучать на станції "Політехнічний інститут": "Через бої на проспекті Перемоги червона лінія не працюватиме. Всі станції гілки загерметизовані".