"Мы выстояли и успешно отбиваем атаки врагов", — Зеленский записал воодушевляющее видео

Как заявил президент Зеленский, обстрелы жилых домов – это окончательный аргумент для мира, чтобы общими усилиями остановить оккупационное нашествие РФ.

26 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он отметил, что, несмотря на яростное давление России, бросившей на наше государство огромные силы, мы выстояли и продолжаем отражать атаки врага. Видео опубликовано на официальной странице президента в Instagram.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Как заявил глава государства, Киев и ключевые города вокруг столицы контролируются нашей армией. "Оккупанты хотели заблокировать центр Украины и поставить здесь своих марионеток, как в Донецке. Однако мы сломали их замысел. Они не получили никакого преимущества над нами", — заявил Владимир Зеленский.

"В небе Киева, в Василькове, в Вышгороде, даже в окрестных полях продолжалось настоящее сражение за Киев. Оккупанты применили против нас все: ракеты, истребители, беспилотники, артиллерию, бронетехнику, диверсантов, десант. Враг бьет по жилым кварталам, в том числе реактивной артиллерии, пытается разрушить энергетические объекты. У них очень подлая тактика", – отметил глава государства.

Президент также подчеркнул, что разрушенные ракетами и артиллерией жилые дома – это окончательный довод для мира, чтобы всем вместе остановить оккупационное нашествие. Народ Украины уже заслужил и имеет право получить членство в Евросоюзе. Это и будет ключевым свидетельством поддержки нашей страны.

Также Украина получила почти полную поддержку стран ЕС по отключению России от SWIFT. Президент надеется, что у Германии и Венгрии хватит мужества поддержать это решение.

Важно

"Значит, так. Я тут, никакое оружие мы не сложим". Зеленский записал видео у Дома с химерами на Банковой

Владимир Зеленский добавил, что каждому украинцу нужно помнить: "Если можете останавливать и уничтожать оккупантов – делайте это".

Президент обратился к тем, кто находится за рубежом: "Все, кто может вернуться в Украину – возвращайтесь, чтобы защитить родную страну. Потом у нас будет много работы, чтобы ее восстановить. Все, кто может защищать Украину за границей, делайте это целенаправленно, сплоченно и непрерывно. Все друзья Украины, кто хочет присоединиться к защите, – приезжайте, мы дадим вам оружие".

Особо глава государства отметил бойца ВСУ Виталия Скакуна, который пожертвовал жизнью, взрывая путепровод.

"Я принял решение о награждении званием Героя Украины Скакуна Виталия Владимировича, сапера 35-й отдельной бригады морской пехоты посмертно. Ценой собственной жизни он взорвал мост", — заявил президент.

Глава государства также обратился и к жителям России. Он отметил, что у РФ уже тысячи жертв. Сотни пленных, которые просто не могут понять, ради чего их отправили в Украину.

"Чем быстрее вы скажете своей власти, что войну нужно немедленно остановить, тем больше ваших людей останутся в живых", — акцентировал Зеленский.

Важно

"Мы все тут": Зеленский обратился к украинцам из-под стен Офиса президента (видео)

Президент также поблагодарил россиян, которые, несмотря на репрессии Кремля, вслух заявили о недопустимости продолжения войны в Украине.

"Наши военные, нацгвардейцы, нацпол, терробороны, пограничники, спецслужбы, граждане – держитесь! Мы – победители. Слава Украине!" – завершил обращение глава государства.

Напомним, что по заявлению генштаба ВСУ, российские оккупанты продолжают наступать, но безуспешно. Основные их удары сосредоточены на Полесском, Северском, Слобожанском и Таврийском операционных районах.

Также, как заявила пресс-служба Сухопутных войска Вооруженных сил Украины, российские оккупанты в районе Конотопа начали заниматься мародерством, обкрадывают магазины, требуют у мирных жителей еду. У них закончилось продовольствие и горючее.