"Ходят с канистрами и пытаются купить горючее". Россияне под Конотопом грабят продуктовые магазины

Российские захватчики в районе Конотопа остались без провизии и топлива. Оккупанты грабят продуктовые магазины и пытаются купить горючее, зафиксировано около 40 единиц сожженной российской техники.

Российские захватчики в районе Конотопа остались без провизии и топлива. Оккупанты требуют у местных жителей еду, а также занимаются мародерством. Об этом в официальном заявлении на странице в Facebook рассказала пресс-служба Сухопутных войска Вооруженных сил Украины.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

"После тяжелых боев и значительных потерь рашистские кафиры остановились возле Конотопа. У них проблема с горючим и снабжением. Танкисты ходят с канистрами и пытаются купить горючее. Солдаты оккупационных войск требуют еду у местного населения. Зафиксированы случаи мародерства торговых заведений со стороны российских оккупантов", — говорится в сообщении.

В окрестностях города Конотоп находится около 40 единиц сожженной российской техники.

В Сухопутных войсках акцентируют: "Оккупантам можно помочь топливом с сахаром. К чему приводит смесь веществ — вы можете узнать в Сети интернет. Относительно питания русских солдат рекомендаций не даем. Вы сами все знаете", — добавляют в сообщении.

В комментариях к посту украинцы дали собственные рекомендации о том, как и чем "угостить оккупантов".

Напомним, ранее Фокус писал о том, что Херсон остался украинским. Николаев бомбили ночью 26 февраля, а в Одессе происходят авиаудары, враг ведет разведку дронами.

26 февраля президент Украины обратился к украинцам с просьбой не верить фейкам: гарант не призывает сложить оружие и эвакуироваться. Мэр столицы Кличко рассказал, что Киев под контролем ВСУ, но по городу действуют диверсионные группы.