Виталий Кличко: "Российских войск в столице нет, есть ДРГ" (видео)

В Киеве после сложной оборонной ночи нет российских войск, но по городу действуют диверсионные группы. Зафиксировано 35 раненых, из них двое детей, рассказал градоначальник.

В столице была сложная ночь, но город устоял против российского противника. Об этом утром 26 февраля сообщил мэр Киева Виталий Кличко у себя в Facebook.

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"Ночь была сложной, но российских войск в столице нет. Враг пытается прорваться в город со стороны Гостомеля и Житомира, там агрессоры обезврежены. В Киеве действуют диверсионные группы, было несколько столкновений и перестрелки. По состоянию на 6:00 26 февраля ранено 35 человек, из них — 2 детей. Прошу всех сохранять собранность и оставаться в укрытиях, так как враг будет атаковать с воздуха" — обратился мэр Киева.

Как рассказал Кличко, в жилой дом на Лобановского,6-А попала ракета. Туда направляются спасатели. Военные, полиция, Нацгвардия и Тероборона защищают город, передвижение городом ограничено и усложнено.

В Киеве работают все объекты критической инфраструктуры, транспорт для работников курсирует в достаточном количестве. Станции метро доступны для укрытия людей.

Виталий Кличко напомнил, как выглядят диверсионные группы: вооружены, в гражданской форме, говорят на русском языке. Если увидите таких — сообщайте правоохранителям. Также мэр Киева попросил уничтожать метки врага, которые предназначены для наведения огня.

25 февраля в Министерстве обороны рассказали о серьезных потерях врага: с начала широкомасштабного вторжения страна-захватчик потеряла до 80 танков, 516 боевых бронированных машин разных типов, 10 самолетов, 7 вертолетов и 2800 человек личного состава.

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