Более полтысячи бронемашин и 10 самолетов: Минобороны озвучило потери врага
Около трех тысяч российских военных — это потери армии врага по последним данным.
Враг несет серьезные потери в ходе столкновения с ВСУ. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Facebook.
По состоянию на 15.00 с начала широкомасштабного вторжения РФ войскам страны-захватчика были нанесены следующие потери (ориентировочно):
- танков до 80;
- боевых бронированных машин разных типов 516;
- самолеты 10;
- вертолеты 7;
- личного состава 2800.
"6 сбитых российских самолетов за 30 часов. Это результат высокого боевого мастерства украинского летчика-истребителя", — написала Маляр.
По всей стране идут ожесточенные бои украинской армии с российскими войсками. Украинцы следят за событиями, в том числе в интернете, однако также распространяется много фейков. Населению дали советы, как им противостоять.
В то же время в России выразили готовность сесть за стол переговоров с украинскими властями.