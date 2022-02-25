Более полтысячи бронемашин и 10 самолетов: Минобороны озвучило потери врага

Около трех тысяч российских военных — это потери армии врага по последним данным.

Враг несет серьезные потери в ходе столкновения с ВСУ. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Facebook.

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По состоянию на 15.00 с начала широкомасштабного вторжения РФ войскам страны-захватчика были нанесены следующие потери (ориентировочно):

танков до 80;

боевых бронированных машин разных типов 516;

самолеты 10;

вертолеты 7;

личного состава 2800.

"6 сбитых российских самолетов за 30 часов. Это результат высокого боевого мастерства украинского летчика-истребителя", — написала Маляр.

По всей стране идут ожесточенные бои украинской армии с российскими войсками. Украинцы следят за событиями, в том числе в интернете, однако также распространяется много фейков. Населению дали советы, как им противостоять.

В то же время в России выразили готовность сесть за стол переговоров с украинскими властями.