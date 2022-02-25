Понад пів тисячі бронемашин та 10 літаків: Міноборони озвучило втрати ворога

Близько трьох тисяч російських військових – це втрати армії ворога за останніми даними.

Ворог зазнає серйозних втрат під час зіткнення із ЗСУ. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Facebook.

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Станом на 15.00 з початку широкомасштабного вторгнення РФ військам країни-загарбника було завдано таких втрат (орієнтовно):

танків до 80;

бойових броньованих машин різних типів 516;

літаки 10;

вертольоти 7;

особового складу 2800.

"6 збитих російських літаків за 30 годин. Це результат високої бойової майстерності українського льотчика-винищувача", — написала Маляр.

По всій країні точаться запеклі бої української армії з російськими військами. Українці стежать за подіями, зокрема в інтернеті, проте також розповсюджується багато фейків. Населенню дали поради, як їм протистояти.

Водночас у Росії висловили готовність сісти за стіл переговорів з українською владою.