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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Понад пів тисячі бронемашин та 10 літаків: Міноборони озвучило втрати ворога

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горить техніка
Знищена техніка ворога

Близько трьох тисяч російських військових – це втрати армії ворога за останніми даними.

Ворог зазнає серйозних втрат під час зіткнення із ЗСУ. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Facebook.

Станом на 15.00 з початку широкомасштабного вторгнення РФ військам країни-загарбника було завдано таких втрат (орієнтовно):

  • танків до 80;
  • бойових броньованих машин різних типів 516;
  • літаки 10;
  • вертольоти 7;
  • особового складу 2800.

"6 збитих російських літаків за 30 годин. Це результат високої бойової майстерності українського льотчика-винищувача", — написала Маляр.

По всій країні точаться запеклі бої української армії з російськими військами. Українці стежать за подіями, зокрема в інтернеті, проте також розповсюджується багато фейків. Населенню дали поради, як їм протистояти.

Водночас у Росії висловили готовність сісти за стіл переговорів з українською владою.