Понад пів тисячі бронемашин та 10 літаків: Міноборони озвучило втрати ворога
Близько трьох тисяч російських військових – це втрати армії ворога за останніми даними.
Ворог зазнає серйозних втрат під час зіткнення із ЗСУ. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Facebook.
Станом на 15.00 з початку широкомасштабного вторгнення РФ військам країни-загарбника було завдано таких втрат (орієнтовно):
- танків до 80;
- бойових броньованих машин різних типів 516;
- літаки 10;
- вертольоти 7;
- особового складу 2800.
"6 збитих російських літаків за 30 годин. Це результат високої бойової майстерності українського льотчика-винищувача", — написала Маляр.
По всій країні точаться запеклі бої української армії з російськими військами. Українці стежать за подіями, зокрема в інтернеті, проте також розповсюджується багато фейків. Населенню дали поради, як їм протистояти.
Водночас у Росії висловили готовність сісти за стіл переговорів з українською владою.