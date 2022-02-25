Росія готова сісти за стіл переговорів з Україною, — Пєсков

За словами російського чиновника, свою допомогу у проведенні переговорів запропонував президент Білорусі Олександр Лукашенко.

На другий день широкомасштабного вторгнення в Україну та суттєвих втрат у техніці та живій силі Росія озвучила згоду сісти за стіл переговорів. Це в коментарі "Інтерфаксу" та іншим росЗМІ озвучив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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"Як відомо, сьогодні президент України Зеленський заявив про готовність обговорювати нейтральний статус України. Спочатку президент РФ Володимир Путін говорив про те, що метою операції є допомога ЛНР та ДНР, зокрема шляхом демілітаризації та денацифікації України. А це, власне, і є невід'ємним компонентом нейтрального статусу", – цитують слова урядовця журналісти.

За словами Пєскова, у відповідь на пропозицію українського президента Володимир Путін готовий направити до Мінська російську делегацію на рівні представників міністерства оборони, міністерства закордонних справ та адміністрації президента. Про особисту участь глави РФ у переговорах не повідомляється.

Він також додав, що раніше під час розмови президента Росії з білоруським колегою Олександром Лукашенком останній запевнив, що Мінськ готовий створити всі умови для переговорного процесу, гарантувавши безпеку та недоторканність делегацій з обох боків.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський під час свого відеозвернення в п'ятницю, 25 лютого, запросив Путіна за стіл переговорів, щоб припинити загибель людей, озвучивши це російською мовою, проте нагадав українською про те, що Росія не тільки вторглася на територію суверенної держави, а й розв'язала масштабну війну проти всієї Європи.

Вимоги російського президента до його українського колеги залишаються незмінними і раніше їх уже озвучувала представниця МЗС Росії Марія Захарова. РФ вимагає, щоб Україна відмовилася від західного озброєння і повернула його назад, припинила спільні військові навчання ЗСУ та армії НАТО, визнала Крим російським та знову повернулася до позаблокового статусу. Тільки за виконання цих пунктів він готовий на деескалацію конфлікту.

Раніше в Офісі президента називали головною метою проведення військової операції РФ в Україні. Як стверджував радник голови ОП Михайло Подоляк, російські війська намагаються штурмувати Київ, щоб усунути керівництво країни із президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що глава КНР Сі Цзіньпін під час нещодавньої бесіди з Володимиром Путіним закликав його розпочати переговори з президентом Володимиром Зеленським щодо вторгнення в Україну. Той нібито погодився обговорювати цю тему "на високому рівні", проте не уточнюється, з ким саме.