Россия готова сесть за стол переговоров с Украиной, - Песков

По словам российского чиновника, свою помощь в проведении переговоров предложил президент Беларуси Александр Лукашенко.

На второй день широкомасштабного вторжения в Украину и существенных потерь в технике и живой силе Россия озвучила согласие сесть за стол переговоров. Это в комментарии "Интерфаксу" и другим росСМИ озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса", – цитируют слова чиновника журналисты.

По словам Пескова, в ответ на предложение украинского президента "Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента. О личном участии главы РФ в переговорах не сообщается.

Он также добавил, что ранее во время разговора президента России с белорусским коллегой Александром Лукашенко последний заверил, что Минск готов создать все условия для переговорного процесса, обеспечив безопасность и неприкосновенность делегаций с обеих сторон.

Напомним, что Владимир Зеленский во время своего видеообращения в пятницу, 25 февраля, пригласил Путина за стол переговоров, чтобы прекратить гибель людей, озвучив это на русском языке, однако затем напомнил на украинском о том, что Россия не только вторглась на территорию суверенного государства, но и развязала масштабную войну против всей Европы.

Требования российского президента к его украинскому коллеге остаются неизменными, и ранее их уже озвучивала представительница МИД России Мария Захарова. РФ требует, чтобы Украина отказалась от западного вооружения и вернула его обратно, прекратила совместные военные учения ВСУ и армии НАТО, признала Крым российским и снова вернулась к внеблоковому статусу. Только при выполнении этих пунктов он готов на деэскалацию конфликта.

Ранее в Офисе президента называли главную целью проведения военной операции РФ в Украине. Как утверждал советник главы ОП Михаил Подоляк, российские войска пытаются штурмовать Киев, чтобы устранить руководство страны с президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, что глава КНР Си Цзиньпин в ходе недавней беседы с Владимиром Путиным призвал его начать переговоры с президентом Владимиром Зеленским касаемо вторжения в Украину. Тот якобы согласился обсуждать эту тему "на высоком уровне", однако не уточняется, с кем именно.