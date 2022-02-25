Войска РФ хотят зайти в Киев и ликвидировать Зеленского, — Офис президента (видео)

По словам Михаила Подоляка, президент, несмотря на попытки штурма Киева, остается в столице, чтобы продемонстрировать "стойкость украинского народа".

Российские войска пытаются прорваться в Киев для ликвидации главы государства Владимира Зеленского. Об этом в ходе брифинга, который проходил 25 февраля, сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

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По его словам, главной целью военной операции, которую против Украины 24 февраля начал президент РФ Владимир Путин, является физическая ликвидация украинского лидера Владимира Зеленского.

Михаил Подоляк отметил, что оккупационные войска, пытаясь прорваться в Киев, также планируют устранить других представителей руководства страны. Вместе с этим, как утверждает советник главы ОП, Владимир Зеленский продолжает оставаться в столице, "поскольку должен показать, что такое стойкость украинского народа".

На фоне вторжения армии РФ в Украине временно не работают коммерческие банки, однако государственный банковский сектор продолжает функционировать в привычном режиме.

Выступая на брифинге, Михаил Подоляк предупредил о нехватке бензина и очередях на АЗС, поскольку для клиентов ввели лимиты на покупку топлива.

"Мобильная связь, энергетика, вода — все работает в штатном режиме. Все порты закрыты, небо закрыто. Вы сами понимаете почему. Большинство рейсов "Укрзализныци" курсируют согласно расписанию. Когда вы планируете свое перемещение — учтите это… В магазинах товары есть в достаточном количестве, их будут подвозить. По крайней мере, в места, где нет боевых действий. Аптеки работают. Все критические инфраструктурные объекты взяты под охрану и работают под наблюдением государства. Ситуация управляемая, это — главное", — подытожил советник главы ОП.

[ + – ] Войска РФ прорываются в Киев для ликвидации Владимира Зеленского, - ОП

Отметим, 25 февраля появилась информация о ракетном обстреле российского аэродрома, который расположен в Миллерово. РосСМИ утверждают, что атаку на военный объект осуществили украинские военнослужащие, которые использовали комплексы "Точка-У". Командование ВВС Украины с юмором отреагировало на информацию об обстреле аэродрома в Миллерово, подписав снимок с места ЧП фразой "А кто это сделал".

Также 25 февраля советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что украинские военнослужащие уничтожили российскую колонну техники под Гостомелем.