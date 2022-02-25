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Военный Фокус Российско-украинская война

Подразделения ВСУ сожгли колонну российской техники под Гостомелем (фото, видео)

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ВСУ уничтожили российскую колонну под Гостомелем

Военнослужащим, по данным Генштаба, пришлось подорвать мост через речку Тетерев, чтобы остановить возможное продвижение оккупантов в сторону Киева.

Подразделения ВСУ ведут ожесточенные бои с армией РФ, чья военная техника прорвалась к населенным пунктам Дымер и Иванков в Киевской области. Об этом информирует пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По данным командования, украинские военнослужащие смогли остановить превосходящие силы врага на рубеже речки Тетерев — подразделениям ВСУ пришлось подорвать мост.

Мост подрыв Тетерев вторжение Россия танки нападение ВСУ
ВСУ подорвали мост через речку Тетерев из-за наступления российских танков
Мост подрыв Тетерев вторжение Россия танки нападение ВСУ
ВСУ подорвали мост через речку Тетерев из-за наступления российских танков

Еще одна тактическая группа, как сообщают в Генштабе, контролирует территорию аэродрома Гостомель, на который 24 февраля прорвались российские десантники.

"Десантно-штурмовые войска ВСУ ведут боевые действия в районах населенных пунктов Дымер и Иванков, куда продвинулось большое количество бронированной техники противника", — говорится в сообщении.

Российские танки зашли в населенные пункты Дымер и Иванков

Заместитель министра обороны Украина Анна Маляр в 8 утра сообщила, что российские войска в ближайшее время могут зайти в Ворзель и ближайшие населенные пункты.

"Возможно мероприятие оккупанта в Ворзель и окрестные населенные пункты. Жги и уничтожай врага", — написала замглавы МОУ в своем Facebook.

Российские танки в ближайшее время могут зайти в город Ворзель

Пресс-служба Сухопутных войск ВСУ также предупредила, что российские танки в ближайшее время могут зайти в населенный пункт Ворзель, который расположен в Киевской области.

Российские танки в ближайшее время могут зайти в город Ворзель

Советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что 25 февраля будет сложным днем для российских войск, которые вторглись на территорию нашей земли.

"План врага — прорваться танковыми колонами со стороны Иванкова и Чернигова к Киеву. Русские танки отлично горят при попадании наших ПТУРов — Стугны, Корсаров и подарков наших союзников NWLAW и Javelin", — продолжил Геращенко и заверил, что столица готова к возможному нападанию регулярных войск РФ.

Советник главы МВД также подтвердил информацию о подрыве моста на Иванковском направлении, чтобы замедлить движение российской военной техники.

Под Киевом взорвали мост через речку Тетерев

В одном из столичных Telegram-каналов опубликовали видео, на котором запечатлено, как колонна вражеской техники движется по Дымеру. Авторы видеоролика утверждают, что в сторону Киева направляется около 56 единиц.

Колонна российской техники двигается через Дымер в сторону Киева

В 08:49 по киевскому времени советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что подразделения ВСУ сожгли колонну российской техники в Гостомеле.

ВСУ сожгли колонну российской техники под Гостомелем

Ранее Фокус сообщал, как прошла ночь 25 февраля в Киеве. Российские войска продолжили наносить ракетные удары по столице, а система ПВО уничтожала вражеские объекты в воздухе. Обломки двух самолетов упали на мирные кварталы, из-за чего в жилых домах возникали пожары.

Утром 25 февраля под ракетный обстрел войск РФ попал аэропорт Ровно. По словам мэра города Александра Третяка, один снаряд попал по зданию стратегического объекта, но, к счастью, никто из персонала или мирных жителей не пострадал.