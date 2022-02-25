Российские войска нанесли ракетный удар по Ровненскому аэропорту

Мэр города успокоил горожан, что снаряд был лишь один и он не нанес серьезных повреждений.

Утром 25 февраля аэропорт Ровно подвергся ракетному удару. Об этом сообщил мэр города Александр Третяк на своей странице в Facebook.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Только что по территории Ровенского аэропорта произошло попадание ракетного удара! Только один, а не как пишут несколько. Серьезные повреждения не нанесены", — сообщил мэр.

Он призвал горожан не паниковать, находиться дома в безопасном месте, а при воздушной тревоге — перемещаться в укрытие.

Как сообщали ранее региональные СМИ, сейчас аэропорт в Ровно не работает, так как воздушное пространство закрыто для гражданских и воздушных судов.

Ранее Фокус сообщал о том, что аэродром Гостомель отбили у российских войск. Российский десант потерпел поражение. Российские войска также были выбиты из Сум, сообщила замминистра обороны Анна Маляр.