Російські війська завдали ракетного удару по Рівненському аеропорту

Мер міста заспокоїв городян, що снаряд був лише один і не завдав серйозних пошкоджень.

Уранці 25 лютого аеропорт Рівного зазнав ракетного удару. Про це повідомив мер міста Олександр Третяк на своїй сторінці у Facebook.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Щойно по території Рівненського аеропорту сталося влучення ракетного удару! Тільки один, а не, як пишуть, кілька. Серйозних пошкоджень не завдано", — повідомив мер.

Він закликав городян не панікувати, перебувати вдома в безпечному місці, а за повітряної тривохи — перейти в укриття.

Як повідомляли раніше регіональні ЗМІ, зараз аеропорт у Рівному не працює, оскільки повітряний простір закритий для цивільних і повітряних суден.

Раніше Фокус повідомляв про те, що аеродром Гостомель відбили в російських військ. Російський десант зазнав поразки. Російські війська також були вибиті із Сум, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.