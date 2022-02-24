Російські війська вибиті із Сум — заступник міністра оборони Маляр

Територіальна оборона завдала поразки російським ворожим військам. У Міноборони закликають до об’єднання українців.

24 лютого на Сумщині підрозділ Територіальної оборони завдав поразки бойовим підрозділам російських військ зі стрілецької зброї. Про це на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

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"Звертаємось до громадян України, які готові знищувати ворога — одна пляшка запальної суміші з балкона або стрільба зі стрілецької зброї по авто з особовим складом ворога — це непоправні втрати противника. Кожен мінус ворога — наш плюс", — написала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

24 лютого російські війська напали на територію України. Згідно з указом президента Зеленського, на базі ОДА буде створено військові адміністрації. Україна відстоює свої кордони: під Черніговом взвод російських розвідників здався в полон, а місто Щастя — під повним контролем України.