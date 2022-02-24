"Воювати ми не збиралися": взвод російських розвідників здався в полон під Черніговом

За словами російських військових, "вони не думали, що їдуть убивати", і про наступ на Україну дізналися лише вчора, 23 лютого.

24 лютого російський розвідувальний взвод здався в полон українським захисникам. Про це на офіційній сторінці у Facebook повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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Залужний інформував, що російські окупанти, натрапивши на тотальний опір українських захисників, здаються в полон.

"Під Черніговом здалося ціле розвідувальний взвод мотострілецької бригади. Старшина Буйничов Костянтин Сергійович. 74 мотострілецька бригада, Кемеровська область. Навчання проходили в Єльні, вчора дізналися про наступ на Україну. Думали, що повертатимуться додому", — написав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Старшина 74 мотострілецької бригади Буйничов заявив: "цього ніхто не думав, що ми їдемо вбивати. Воювати ми не збиралися, ми збирали інформацію".

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну. Президент Зеленський заявив, що "на Росію опускається залізна завіса, поки Україна тримає оборону".