На Росію опускається залізна завіса, доки Україна тримає оборону — Зеленський (відео)

У новому зверненні президент похвалив збройні сили України, які отримали наказ знищити ворога.

Президент України Володимир Зеленський у черговому інформаційному повідомленні сказав, що на Донбасі українські військові діють чудово. Харківський напрямок оборони — дуже складний, сили, що обороняють місто, працюють. Ворог поступово просувається на Чернігівщині, але там є, кому його утримувати, сказано у зверненні Зеленського.

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"Надійна оборона збудована в Житомирській області. Озброєний десант у Гостомелі блокують, наші війська отримали наказ на знищення", — сказав Зеленський.

Російські бійці здаються в полон. Тим, хто здався, українські медики надають необхідну допомогу.

Президент України зазначив, що на Росію опускається залізна завіса, яка закриє її від усього цивілізованого світу. Росія наразі для світової спільноти перетворюється на аналог так званої "ДНР".

Володимир Зеленський зазначив, що перебуває в постійному контакті з багатьма світовими лідерами, і зараз вводиться в дію частина великого пакету санкцій, найбільших у світовій історії. Президент запропонував глядачам приєднуватися до сил оборони та записуватися до ЗСУ.

"Також хочу звернутися до світових лідерів. Якщо ви нам сьогодні не допоможете, завтра війна постукає у ваші двері", — сказав Зеленський.

Раніше Фокус розповідав, що Зеленський запропонував створити антипутінську коаліцію. Наразі разом із Президентом України цю організацію створюють президенти Франції та Туреччини, а також голова Єврокомісії.