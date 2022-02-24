На Россию опускается железный занавес, пока Украина держит оборону - Зеленский (видео)

В новом обращении президент похвалил вооруженные силы Украины, которые получили приказ на уничтожение врага.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном информационном сообщении сказал, что на Донбассе украинские военные действуют отлично. Харьковское направление обороны — очень сложное, силы, обороняющие город, работают. Враг постепенно продвигается в Черниговской области, но там есть, кому его удерживать, сказано в обращении Зеленского.

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"Надежная оборона построена в Житомирской области. Вооруженный десант в Гостомеле блокируют, наши войска получили приказ на уничтожение", — сказал Зеленский.

Российские бойцы сдаются в плен. Тем, кто сдался, украинские медики оказывают необходимую помощь.

Президент Украины отметил, что на Россию опускается железный занавес, который закроет ее от всего цивилизованного мира. Россия, на данный момент, для мирового сообщества превращается в аналог так называемой "ДНР".

Владимир Зеленский указал, что находится в постоянном контакте со многими мировыми лидерами, и сейчас вводится в действие часть большого пакета санкций, самых крупных в мировой истории. Президент предложил зрителям присоединяться к силам обороны, и записываться в ВСУ.

"Также хочу обратиться к мировым лидерам. Если вы нам сегодня не поможете, завтра война постучится в ваши двери", — сказал Зеленский.

Ранее Фокус рассказывал, что Зеленский предложил создать антипутинскую коалицию. На данный момент, вместе с Президентом Украины, эту организацию создают президенты Франции и Турции, а также глава Еврокомиссии.