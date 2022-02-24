Зеленский объявил о создании антипутинской коалиции

О создании антипутинской коалиции президент Украины объявил на фоне российского нападения. К коалицию вошли лидеры Франции и Турции, а также Глава Еврокомиссии.

23 февраля после нападения российских войск на территорию Украины президент Владимир Зеленский на своей официальной странице в Twitter заявил о создании антипутинской коалиции с мировыми лидерами.

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Как прокомментировал украинский гарант, антипутинская коалиция создается совместно с лидерами Франции и Турции, а также с Главой Еврокомиссии.

"Создаем антипутинскую коалицию. О конкретных санкциях и помощи поговорили с Эммануэлем Макроном, Реджепом Эрдоганом, Урсулой фон дер Ляйен и Карлом Нехаммером. Ждем решительных действий".

24 февраля Россия начала военную операцию против Украины. В ВСУ просят не фотографировать военную технику украинской стороны, чтобы не помогать разведке агрессора.