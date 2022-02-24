Украинцев просят не фотографировать технику ВСУ

И не верить фейкам, которые распространяют россияне

Оперативное командование "Північ" просит граждан не снимать передвижения украинских войск, не выкладывать в Сеть фото и видео техники ВСУ и Национальной гвардии, чтобы не помогать разведке агрессора.

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Также граждан предупредили, что в зоне боевых действий сейчас активно действуют российские специалисты информационно-психологических операций, рассылая сообщения, цель которых — посеять панику.

Напомним, ранее Госспецсвязи дали рекомендации украинцам как обезопасить себя от кибератак.