Українців просять не фотографувати техніку ЗСУ

І не вірити фейкам, які розповсюджують росіяни

Оперативне командування "Північ" просить громадян не знімати пересування українських військ, не викладати в Мережу фото та відео техніки ЗСУ та Національної гвардії, щоб не допомагати розвідці агресора.

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Також громадян попередили, що в зоні бойових дій зараз активно діють російські фахівці інформаційно-психологічних операцій, розсилаючи повідомлення, які мають на меті посіяти паніку.

Нагадаємо, раніше Держспецзв'язку дали рекомендації українцям як убезпечити себе від кібератак.