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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Зеленський оголосив про створення антипутінської коаліції

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війна в Україні, російський напад, Росія напала на Україну
Президент України оголосив про створення антипутінської коаліції із країнами Заходу

Про створення антипутінської коаліції президент України оголосив на тлі російського нападу. До коаліції увійшли лідери Франції та Туреччини, а також Голова Єврокомісії.

23 лютого після нападу російських військ на територію України президент Володимир Зеленський на своїй офіційній сторінці у Twitter заявив про створення антипутінської коаліції зі світовими лідерами.

Як прокоментував український гарант, антипутінська коаліція створюється спільно з лідерами Франції та Туреччини, а також із Головою Єврокомісії.

"Створюємо антипутінську коаліцію. Про конкретні санкції та допомогу поговорили з Емманюелем Макроном, Реджепом Ердоганом, Урсулою фон дер Ляєн та Карлом Нехаммером. Чекаємо рішучих дій".

24 лютого Росія розпочала військову операцію проти України. У ЗСУ просять не фотографувати військову техніку української сторони, щоб не допомагати розвідці агресора.