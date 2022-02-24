Зеленський оголосив про створення антипутінської коаліції

Про створення антипутінської коаліції президент України оголосив на тлі російського нападу. До коаліції увійшли лідери Франції та Туреччини, а також Голова Єврокомісії.

23 лютого після нападу російських військ на територію України президент Володимир Зеленський на своїй офіційній сторінці у Twitter заявив про створення антипутінської коаліції зі світовими лідерами.

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Як прокоментував український гарант, антипутінська коаліція створюється спільно з лідерами Франції та Туреччини, а також із Головою Єврокомісії.

"Створюємо антипутінську коаліцію. Про конкретні санкції та допомогу поговорили з Емманюелем Макроном, Реджепом Ердоганом, Урсулою фон дер Ляєн та Карлом Нехаммером. Чекаємо рішучих дій".

24 лютого Росія розпочала військову операцію проти України. У ЗСУ просять не фотографувати військову техніку української сторони, щоб не допомагати розвідці агресора.