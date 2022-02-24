"Воевать мы не собирались": взвод российских разведчиков сдался в плен под Черниговом

По словам российских военных, "они не думали, что едут убивать", и о наступлении на Украину узнали только вчера, 23 февраля.

24 февраля российский разведывательный взвод сдался в плен украинским защитникам. Об этом на официальной странице в Facebook сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Залужный информировал, что российские оккупанты, наткнувшись на тотальное сопротивление украинских защитников, сдаются в плен.

"Под Черниговом сдался целый разведывательный взвод мотострелковой бригады. Старшина Буйничев Константин Сергеевич. 74 мотострелковая бригада, Кемеровская область. Учения проходили в Ельне, вчера узнали о наступлении на Украину. Думали, что будут возвращаться домой", — написал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Старшина 74 мотострелковой бригады Буйничев заявил: "этого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию".

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину. Президент Зеленский заявил, что "на Россию опускается железный занавес, пока Украина держит оборону".