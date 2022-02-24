Аеродром Гостомель відбили в російських військ, але бої продовжуються

Російський десант зазнав поразки. Українські захисники продовжують відстоювати кордони.

24 лютого стало відомо, що територію аеродрому Гостомель звільнили від ворожих військ РФ. Тепер триває зачистка ворогів, які розбіглися полями та лісами.

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Про звільнення аеропорту в Гостомелі підтвердив радник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Гостомель! Перша велика перемога! Годину тому наші десантники на вертольотах обробили аеродром Гостомель нурсами (некеровані авіаційні ракети — ред.), після чого висадилися і зачистили аеродром від ворога", — написав Геращенко.

За словами радника Міністра внутрішніх справ, російські десантники, що вижили, розбіглися навколишніми лісами й полями. Як уточнив Геращенко, незабаром з’явиться інформація від ЗСУ.

Але ситуація змінилася за 20 хвилин після заяви Геращенка. Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр повідомляє:

"У Гостомелі активними діями Збройних Сил України не дали висадити основні сили десанту ворога в Гостомелі. Триває бій з передовою групою, яка зазнала втрат після вогневої поразки", — йжеться в повідомленні.

Вранці 24 лютого російські війська напали на Україну і майже одразу зазнали втрат. Так, під Черніговом взвод розвідників із РФ здався в полон українським військовим, а місто Щастя повністю повернулося під контроль України. Також заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що в Сумах українські захисники завдали поразки російським ворожим військам.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що ветеран ЗСУ Юрій Касьянов ще 19 січня повідомив про те, що Росія перші години після нападу захопить аеродром Гостомель.