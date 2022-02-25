Новые ракетные удары и пожары в жилых домах: что происходило в Киеве ночью 25 февраля

Системе ПВО удалось уничтожить несколько вражеских воздушных объектов, обломки которых падали в жилых кварталах столицы.

В пятницу, ночью, 25 февраля, российские войска продолжили обстреливать Киев, применяя авиацию и ракетные удары. Об этом сообщил советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

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После 04:00 утра чиновник сообщил, что лично слышал два мощных взрыва в столице.

"Только что продолжились удары по Киеву крылатыми или баллистическими ракетами", — написал Геращенко в своем Telegram.

[ + – ] Системы ПВО сбили в небе над Киевом российские ракеты или БПЛА

Через 20 минут советник главы МВД заявил, что в небе над столицой система ПВО уничтожила вражеский летальный аппарат, обломки которого упали на жилой дом в районе Дарницы.

[ + – ] В Киеве на жилые кварталы упал российский летальный аппарат

"Срочно! Кто может! Выезжайте по адресу киев, ул. Кошица 7а. Там горит 9-этажный жилой дом. От 4 по 9 этаж. Его тушат спасатели. Вероятно, много жертв среди мирного населения! Срочно покажите это варварство Путина на весь мир!", — писал Геращенко и публиковал кадры с места ЧП.

[ + – ] В Киеве на жилые кварталы упал российский летальный аппарат

В 06:14 пресс-служба ГСЧС проинформировала о ликвидации пожара в многоквартирном доме на улице Кошица 7а, на которой упали обломки российского летального аппарата. Спасатели из горящего здания спасли 20 человек и эвакуировали еще 150 граждан. По данным ГСЧС, в результате ЧП пострадало восемь жителей дома.

[ + – ] Пожар в киевской многоэтажке после падения обломков самолета [ + – ] Пожар в киевской многоэтажке после падения обломков самолета [ + – ] Пожар в киевской многоэтажке после падения обломков самолета

Похожий инцидент, как сообщают в ГСЧС, произошел на улице Садовой в Дарницком районе Киева. В 05:00 по местному времени в частном доме вспыхнул пожар после того, как фрагменты самолета упали на частную территорию.

"Площадь пожара уточняется. Информация о жертвах и пострадавших уточняется. От ГСЧС привлечены 15 человек и 2 единицы техники", — говорилось в сообщении.

[ + – ] На Дарнице загорелся частный дом из-за падения обломков самолета [ + – ] На Дарнице загорелся частный дом из-за падения обломков самолета [ + – ] На Дарнице загорелся частный дом из-за падения обломков самолета

После 07:00 в Киеве заработали сирены гражданской обороны. Пресс-служба КГГА предупредила граждан, что это не учебная тревога и призвала гражданских немедленно спустититься в ближайшее укрытие.

"Внимание, это не обучающая тревога! Объявленная воздушная угроза! все станции метрополитена во время тревоги доступны людям как укрытие в любое время суток. Столица работает в условиях военного положения. Следите за официальной информацией и сохраняйте спокойствие", — предупредили в КГГА.

[ + – ] В Киеве заработали сирены гражданской обороны

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ отбили аэродром Гостомель у российских войск. Территорию стратегического объекта очистили от оккупантов, однако бои под Киевом продолжались. Советник главы МВД Антон Геращенко утверждал, что вечером 24 февраля выжившие россияне сбежали с территории аэродрома и скрылись в лесах.

Вечером 24 февраля пресс-служба ООС сообщала, что украинские военнослужащие взяли под полный контроль прифронтовое Счастье, а в районе Пищевика российским войска пришлось отступить с поля боя.