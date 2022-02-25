UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война

Новые ракетные удары и пожары в жилых домах: что происходило в Киеве ночью 25 февраля

13334
Киев атака пожар вторжение БПЛА система ПВО нападение спасатели авиаудар
Войска РФ нанесли новые ракетные удары по Киеву

Системе ПВО удалось уничтожить несколько вражеских воздушных объектов, обломки которых падали в жилых кварталах столицы.

В пятницу, ночью, 25 февраля, российские войска продолжили обстреливать Киев, применяя авиацию и ракетные удары. Об этом сообщил советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

После 04:00 утра чиновник сообщил, что лично слышал два мощных взрыва в столице.

"Только что продолжились удары по Киеву крылатыми или баллистическими ракетами", — написал Геращенко в своем Telegram.

Системы ПВО сбили в небе над Киевом российские ракеты или БПЛА

Через 20 минут советник главы МВД заявил, что в небе над столицой система ПВО уничтожила вражеский летальный аппарат, обломки которого упали на жилой дом в районе Дарницы.

В Киеве на жилые кварталы упал российский летальный аппарат

"Срочно! Кто может! Выезжайте по адресу киев, ул. Кошица 7а. Там горит 9-этажный жилой дом. От 4 по 9 этаж. Его тушат спасатели. Вероятно, много жертв среди мирного населения! Срочно покажите это варварство Путина на весь мир!", — писал Геращенко и публиковал кадры с места ЧП.

В Киеве на жилые кварталы упал российский летальный аппарат

В 06:14 пресс-служба ГСЧС проинформировала о ликвидации пожара в многоквартирном доме на улице Кошица 7а, на которой упали обломки российского летального аппарата. Спасатели из горящего здания спасли 20 человек и эвакуировали еще 150 граждан. По данным ГСЧС, в результате ЧП пострадало восемь жителей дома.

Киев пожар атака нападение вторжение Россия БПЛА ПВО Кошица
Пожар в киевской многоэтажке после падения обломков самолета
Киев пожар атака нападение вторжение Россия БПЛА ПВО Кошица
Пожар в киевской многоэтажке после падения обломков самолета
Киев пожар атака нападение вторжение Россия БПЛА ПВО Кошица
Пожар в киевской многоэтажке после падения обломков самолета
Киев пожар атака нападение вторжение Россия БПЛА ПВО Кошица
Киев пожар атака нападение вторжение Россия БПЛА ПВО Кошица
Киев пожар атака нападение вторжение Россия БПЛА ПВО Кошица

Похожий инцидент, как сообщают в ГСЧС, произошел на улице Садовой в Дарницком районе Киева. В 05:00 по местному времени в частном доме вспыхнул пожар после того, как фрагменты самолета упали на частную территорию.

"Площадь пожара уточняется. Информация о жертвах и пострадавших уточняется. От ГСЧС привлечены 15 человек и 2 единицы техники", — говорилось в сообщении.

Киев пожар атака самолет ПВО спасатели ЧП нападение вторжение
На Дарнице загорелся частный дом из-за падения обломков самолета
Киев пожар атака самолет ПВО спасатели ЧП нападение вторжение
На Дарнице загорелся частный дом из-за падения обломков самолета
Киев пожар атака самолет ПВО спасатели ЧП нападение вторжение
На Дарнице загорелся частный дом из-за падения обломков самолета
Киев пожар атака самолет ПВО спасатели ЧП нападение вторжение
Киев пожар атака самолет ПВО спасатели ЧП нападение вторжение
Киев пожар атака самолет ПВО спасатели ЧП нападение вторжение

После 07:00 в Киеве заработали сирены гражданской обороны. Пресс-служба КГГА предупредила граждан, что это не учебная тревога и призвала гражданских немедленно спустититься в ближайшее укрытие.

"Внимание, это не обучающая тревога! Объявленная воздушная угроза! все станции метрополитена во время тревоги доступны людям как укрытие в любое время суток. Столица работает в условиях военного положения. Следите за официальной информацией и сохраняйте спокойствие", — предупредили в КГГА.

В Киеве заработали сирены гражданской обороны

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ отбили аэродром Гостомель у российских войск. Территорию стратегического объекта очистили от оккупантов, однако бои под Киевом продолжались. Советник главы МВД Антон Геращенко утверждал, что вечером 24 февраля выжившие россияне сбежали с территории аэродрома и скрылись в лесах.

Вечером 24 февраля пресс-служба ООС сообщала, что украинские военнослужащие взяли под полный контроль прифронтовое Счастье, а в районе Пищевика российским войска пришлось отступить с поля боя.