Счастье – под полным контролем Украины, около Пищевика враг отступил

Вдоль линии разграничения на Донбассе идут бои, но Счастье находится под контролем ВСУ.

Счастье находится под полным контролем украинских военных. В ходе боев враг понес тяжелые потери в живой силе и технике и отступил. В плен попали русские оккупанты. Об этом сообщила пресс-служба Объединенных Сил.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Также, по данным ОС, по состоянию на 18:00 со стороны вооруженных сил РФ продолжались обстрелы вдоль всей линии столкновения в Донецкой и Луганской областях.

"В районе населенного пункта Пищевик попытка прорыва российских оккупационных войск завершилась неудачей. Враг отступил с потерями. Украинские военнослужащие уничтожили 4 танка противника. Объединенные силы уверенно удерживают собственные позиции и дают достойный отпор захватчикам", — сообщили в ОС.

В Генштабе ВСУ со ссылкой на советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка сообщили, что атаковавшие Украину российские войска взяли оперативную паузу и осуществляют перегруппировку сил, но позиционные бои продолжаются практически по всей стране вблизи границы с Российской Федерацией и Беларусью.

По словам Подоляка, ожесточенные бои продолжаются на юге Украины. "Под ударом находятся Геническ, Скадовск, Новая Каховка. Очень много фото- и видеофиксации разрушений, наносимых российскими вооруженными силами уже даже гражданской инфраструктуре", – сказал Михаил Подоляк.

Он отметил, что упорные бои также продолжаются на Донецком и Луганском направлениях, и Вооруженные Силы Украины были готовы к такому развитию событий. Украинские защитники очень активно сопротивляются и даже отбрасывают противника на некоторое расстояние от рубежей. Украина по-прежнему контролирует поставки продуктов питания и инфраструктуру, обеспечивающую повседневную жизнь людей.

Михаил Подоляк отметил, что на юге и востоке Украины российские вооруженные силы атакуют не только военную инфраструктуру, но и начали наносить быстрые удары по гражданским объектам.

"В Угледаре под обстрел реактивными залповыми системами попала больница. Также "Градами" атакуют микрорайоны Мариуполя", – отметил Подоляк.

По его словам, с территории Беларуси не только зашли сухопутные войска агрессора, но и были совершены удары четырьмя баллистическими ракетами по территории Украины. Это — юридические доказательства большой войны, которую развязала РФ против Украины с помощью Беларуси, и они должны быть зафиксированы, уверен Михаил Подоляк.

"Есть также оперативные данные, что несколько ДРГ Российской Федерации хотели совершить террористический акт на Чернобыльской АЭС и повлечь за собой мощную экологическую катастрофу. Это существенно изменяет картину того, что происходит в Украине. Понятно, что РФ не просто хочет свергнуть правительство или заменить его на марионеточных исполнителей – она хочет повлечь максимальные разрушения в Украине. Даже экологический характер", – отметил Михаил Подоляк.

Как сообщал Фокус, 24 февраля российский разведывательный взвод сдался в плен украинским защитникам.

Ранее в районе города Глухов Сумской области украинские военные применили ПТРК Javelin и обезвредили колонну российской техники — 15 российских танков Т-72.

Как писал Фокус, оккупанты пытаются атаковать остров Змеиный, однако пограничники сопротивляются. Также министр обороны Резников сообщил, что оккупанты потеряли 6 самолетов, 2 вертолета и 5 танков.