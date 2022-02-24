Знищено 6 літаків, 2 вертольоти та 5 танків: Резніков повідомив про ситуацію на фронті (відео)

За словами міністра оборони України, атаку збройних сил РФ зупинено на східних рубежах.

Міністр оборони України Олексій Резніков записав відеозвернення, в якому повідомив про успішні дії української армії проти російських окупантів. Відео опубліковано у Facebook Міноборони України.

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Зокрема, Резніков повідомив, що на східних рубежах наступ армії РФ зупинено, а оборонна лінія залишається під контролем ЗСУ.

"Окупанти вже втратили 6 літаків, 2 вертольоти і 5 танків. Пишаюся кожним захисником і кожною захисницею. Армія, Нацгвардія, прикордонники тримають оборону в усіх напрямках, де ворог намагається прорватися", — заявив Резніков.

Міністр також повідомив, що Україна мобілізує міжнародну підтримку: було проведено переговори з Міністрами оборони Великої Британії, Литви, Туреччини й іншими партнерами.

"У нас буде більше зброї, більше засобів захисту, але головний наш захист — наша армія та наш народ", — наголосив міністр.

Глава оборонного відомства закликав усіх, хто готовий тримати в руках зброю вступати до лав сил територіальної оборони. Для цього потрібен лише паспорт, повідомив Резніков.

"Даємо зброю патріотам, які без вагань готові її застосувати проти ворога. Звертайтеся до бригад і батальйонів тероборони у ваших регіонах", — закликав Резніков українських громадян.

Нагадаємо, що Міністр оборони України Олексій Резніков закликав усіх українців, які "уміють тримати зброю" вступати до лав Сил територіальної оборони (ТРО). Міністр повідомив, що всі охочі вступити до тероборони можуть отримати зброю в бригадах і батальйонах Сил ТрО у своєму регіоні.

У Київській області війська РФ пішли на прорив державного кордону. Як повідомляє пресслужба ДПСУ, військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску "Вільча".