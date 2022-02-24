Російська бойова техніка пішла на прорив у Київській області — ДПСУ

Відділ прикордонної служби "Млачівка" обстріляли з установок залпового вогню "Град".

На Київщині російські війська пішли на прорив державного кордону. Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску "Вільча", повідомляє пресслужба ДПСУ.

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Українські прикордонники разом із військовими вступили в бій.

Крім того, місце дислокації відділу прикордонної служби "Млачівка" Житомирського загону обстріляли з установок "Град".

За своїм статутом, прикордонні підрозділи залежно від ситуації передислокуються на запасні позиції та діють разом зі Збройними силами України та Нацгвардією.

Раніше Фокус повідомляв, що війська РФ завдали двох ракетних ударів по Броварах. 18 українських військових загинули через авіаудар з військової частини на Одещині.