Российская боевая техника пошла на прорыв в Киевской области - ГПСУ

Отдел пограничной службы "Млачевка" обстрелян из установок залпового огня "Град".

В Киевской области русские войска пошли на прорыв государственной границы. Военная техника врага зашла через пункт пропуска "Вильча", сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Украинские пограничники вместе с военными вступили в бой.

Кроме того, по месту дислокации отдела пограничной службы "Млачевка" Житомирского отряда произведены обстрелы из установок "Град".

По своему уставу, пограничные подразделения в зависимости от ситуации передислоцируются на запасные позиции, и действуют во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и Нацгвардией.

Ранее Фокус сообщал, что войска РФ нанесли два ракетных удара по Броварам. 18 украинских военных погибли из-за авиаудара по военной части в Одесской области.