18 человек погибло после российского удара по военной части на севере Одесской области (фото)

Из-под завалов спасатели смогли вытащить живыми 6 человек, но один из них потом скончался.

18 человек погибло в результате российского удара по украинской воинской части в с.Липецкое, Подольского района Одесской области. Из них 8 мужчин и 10 женщин. Об этом сообщает Одесская облгосадминистрация в Facebook.

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"Из-под завалов спасены 6 человек, они госпитализированы в Подольскую городскую больницу. Один из спасенных, к сожалению, скончался в больнице. Погибли 18 человек (8 мужчин, 10 женщин). В настоящее время продолжается разбор завалов", — сообщает ОДА.

[ + – ] Фото: Одеська обласна державна адміністрація [ + – ] Фото: Одеська обласна державна адміністрація [ + – ] Фото: Одеська обласна державна адміністрація Фото: Facebook [ + – ] Фото: Одеська обласна державна адміністрація

Стоит отметить, что c. Липецкое находится примерно в 20 км от границы с оккупированным Россией "Приднестровьем" (территория Молдовы).

[ + – ] Село Липецкое находится вблизи "Приднестровья"

Как ранее сообщал Фокус, российская армия атакует воинские части украинской Нацгвардии, есть жертвы среди мирного населения.

В врезультате российского обстрела в Чугуеве (Харьковская обл.) загорелся многоквартирный жилой дом, погиб 5-летний, есть раненные.

Напомним, украинские военные отбили наступление войск РФ в Черниговской области. ВСУ также удалось вернуть полный контроль над прифронтовыми городами Мариуполь и Счастье.