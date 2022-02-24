18 человек погибло после российского удара по военной части на севере Одесской области (фото)
Из-под завалов спасатели смогли вытащить живыми 6 человек, но один из них потом скончался.
18 человек погибло в результате российского удара по украинской воинской части в с.Липецкое, Подольского района Одесской области. Из них 8 мужчин и 10 женщин. Об этом сообщает Одесская облгосадминистрация в Facebook.
"Из-под завалов спасены 6 человек, они госпитализированы в Подольскую городскую больницу. Один из спасенных, к сожалению, скончался в больнице. Погибли 18 человек (8 мужчин, 10 женщин). В настоящее время продолжается разбор завалов", — сообщает ОДА.
Стоит отметить, что c. Липецкое находится примерно в 20 км от границы с оккупированным Россией "Приднестровьем" (территория Молдовы).
Как ранее сообщал Фокус, российская армия атакует воинские части украинской Нацгвардии, есть жертвы среди мирного населения.
В врезультате российского обстрела в Чугуеве (Харьковская обл.) загорелся многоквартирный жилой дом, погиб 5-летний, есть раненные.
Напомним, украинские военные отбили наступление войск РФ в Черниговской области. ВСУ также удалось вернуть полный контроль над прифронтовыми городами Мариуполь и Счастье.