Россия атакует воинские части Нацгвардии, есть жертвы среди населения, - МВД

В результате атаки российскими военными погибли несколько гражданских лиц на Донбассе.

Министерство внутренних дел Украины сообщило новые подробности атаки российских военных в Украине. Оперативная сводка о положении дел появилась после 11:00 24 февраля в пресс-центре ведомства.

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Новые последствия вторжения российских войск произошли в следующих регионах:

к острову Змеиный подошли две надводные нераспознанные цели. Оккупанты, используя международные каналы связи безопасности судоходства, с угрозами требуют от пограничного гарнизона военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться. Пограничники заняли оборону.

в Одессе в Малиновском районе на территорию в/ч 3012 Нацгвардии Украины попал снаряд. Информация о пострадавших уточняется;

в Киевской области произошел обстрел одного из помещений воинской части Нацгвардии. Вероятно, из ракетного вооружения. Подтвержденной информации о потерях пока нет;

возле ВВС "Дергачи", Харьковская, область начался минометный обстрел;

в Донецкой области в городе Угледар при обстреле погибли трое гражданских лиц.

Сообщается, что на территории Украины все службы МВД в режиме военного положения обеспечивают правопорядок, оказывают помощь потерпевшим, ликвидируют разрушения и пожары.

Напомним, Госпогранслужба Украины опубликовала запись разговора, на котором отчетливо слышно, как украинским пограничникам угрожают ликвидацией в случае вооруженного сопротивления.

Россия начала бомбардировку крупных украинских городов под утро 24 февраля. В связи с этим в Украине ввели военное положение, а президент Владимир Зеленский обратился к народу и пообещал информировать украинцев о положении дел каждый час.