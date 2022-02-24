Зеленский пообещал каждый час сообщать актуальную информацию

Украину атакуют не только бомбы, но и фейки, заявил президент

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал каждый час рассказывать свежую информацию. Об этом он сказал в видеообращении в телеграм-канале Офиса президента.

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"Я буду ежечасно сообщать вам актуальную и достоверную информацию. Сейчас нас атакуют не только бомбы, но и фейки. Важно получать правду из официальных источников", — сказал Зеленский.

Он констатировал, что президент России Владимир Путин начал войну с Украиной и всем демократическим миром.

Зеленский обратился к военным: "Мы знаем всю силу Вооруженных сил Украины. Вы – мужественные, вы – несокрушимые, потому что вы – украинцы".

Президент призвал украинцев не поддаваться панике и делать все необходимое для поддержки ВСУ.

"Обращаюсь ко всем украинцам, которые сейчас за границей: мы нуждаемся и в вашей поддержке. Вы – мощная и сплоченная сила, вы доказали это не раз. Вы нам сейчас очень нужны", — добавил глава государства.

Он отметил, что уже говорил с президентом США Джо Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, главой Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Польши Анджеем Дудой и Литвы Гитанасом Науседой.

"Мы начинаем создание антипутинской коалиции. Уже призвал мировых лидеров использовать все возможные санкции против Путина, начать масштабную оборонную поддержку, закрыть для агрессора воздушное пространство над Украиной. Совместно мы должны спасти Украину, спасти демократический мир. И мы это сделаем. Слава Украине!" — подытожил Зеленский.

Как сообщалось, утром 24 февраля Россия начала военную операцию против Украины. Украинцы практически по всей стране проснулись от звуков взрывов. Владимир Путин выступил с заявлением о проведении специальной военной операции.

Владимир Зеленский сегодня уже обращался к украинцам — он объявил о введении военного положения в стране и призвал граждан сохранять спокойствие. В Twitter главы государства сообщали о его переговорах с международными партнерами.