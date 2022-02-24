Зеленський пообіцяв щогодини повідомляти актуальну інформацію

Україну атакують не лише бомби, а й фейки, заявив президент

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв щогодини розповідати свіжу інформацію. Про це він сказав у відеозверненні в телеграм-каналі Офісу президента.

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"Я щогодини повідомлятиму вам актуальну й достовірну інформацію. Зараз нас атакують не лише бомби, а й фейки. Важливо отримувати правду з офіційних джерел", — сказав Зеленський.

Він констатував, що президент Росії Володимир Путін розпочав війну з Україною та всім демократичним світом.

Зеленський звернувся до військових: "Ми знаємо всю силу Збройних сил України. Ви – мужні, ви – незламні, бо ви – українці".

Президент закликав українців не піддаватися паніці та робити все необхідне для підтримки ЗСУ.

"Звертаюся до всіх українців, які зараз за кордоном: ми потребуємо і вашої підтримки. Ви — потужна та згуртована сила, ви довели це не раз. Ви нам зараз дуже потрібні", — додав глава держави.

Він зазначив, що вже говорив із президентом США Джо Байденом, прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, головою Європейської ради Шарлем Мішелем, президентом Польщі Анджеєм Дудою та Литви Гітанасом Науседою.

"Ми починаємо створення антипутінської коаліції. Вже закликав світових лідерів використати всі можливі санкції проти Путіна, розпочати масштабну оборонну підтримку, закрити для агресора повітряний простір над Україною. Спільно ми маємо врятувати Україну, врятувати демократичний світ. І ми це зробимо. Слава Україні!" — підсумував Зеленський.

Як повідомлялося, вранці 24 лютого Росія розпочала військову операцію проти України. Українці практично всією країною прокинулися від звуків вибухів. Володимир Путін заявив про проведення спеціальної військової операції.

Володимир Зеленський сьогодні вже звертався до українців — він оголосив про запровадження воєнного стану в країні та закликав громадян зберігати спокій. У Twitter глави держави повідомляли про його переговори з міжнародними партнерами.