Росія атакує військові частини Нацгвардії, є жертви серед населення, — МВС

Внаслідок атаки російських військових загинули кілька цивільних осіб на Донбасі.

Міністерство внутрішніх справ України повідомило про нові подробиці атаки російських військових в Україні. Оперативне зведення про стан справ з'явилося після 11:00 24 лютого в пресцентрі відомства.

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Нові наслідки вторгнення російських військ сталися в таких регіонах:

до острова Зміїний підійшли дві надводні нерозпізнані цілі. Окупанти, використовуючи міжнародні канали зв'язку безпеки судноплавства, погрожують і вимагають від прикордонного гарнізону військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Прикордонники зайняли оборону.

в Одесі в Малиновському районі на територію в/ч 3012 Нацгвардії України потрапив снаряд. Інформацію про постраждалих уточнюють;

на Київщині обстріляли одне з приміщень військової частини Нацгвардії. Ймовірно, ракетним озброєнням. Підтвердженої інформації про втрати поки що немає;

біля ВПС "Дергачі", Харківська область, розпочався мінометний обстріл;

у Донецькій області в місті Вугледар під час обстрілу загинули троє цивільних осіб.

Повідомляють, що на території України всі служби МВС в режимі воєнного стану забезпечують правопорядок, надають допомогу потерпілим, ліквідують руйнування та пожежі.

Нагадаємо, Держприкордонслужба України опублікувала запис розмови, на якій чітко чути, як українським прикордонникам загрожують ліквідацією в разі збройного опору.

Росія розпочала бомбардування великих українських міст під ранок 24 лютого. Через це в Україні запровадили воєнний стан, а президент Володимир Зеленський звернувся до народу та пообіцяв інформувати українців про стан справ щогодини.