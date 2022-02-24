18 людей загинули після російського удару по військовій частині на півночі Одеської області (фото)

З-під завалів рятувальники змогли витягнути живими 6 людей, але один із них згодом помер.

18 людей загинули внаслідок російського удару по українській військовій частині у с. Липецьке, Подільського району Одеської області. З них 8 чоловіків та 10 жінок. Про це повідомляє Одеська облдержадміністрація у Facebook.

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"З-під завалів врятовано 6 людей, їх госпіталізовано до Подільської міської лікарні. Один із врятованих, на жаль, помер у лікарні. Загинули 18 людей (8 чоловіків, 10 жінок). Наразі триває розбір завалів", — повідомляє ОДА.

[ + – ] Фото: Одеська обласна державна адміністрація [ + – ] Фото: Одеська обласна державна адміністрація [ + – ] Фото: Одеська обласна державна адміністрація Фото: Facebook [ + – ] Фото: Одеська обласна державна адміністрація

Слід зазначити, що с. Липецьке розташоване приблизно за 20 км від кордону з окупованим Росією "Придністров'ям" (територія Молдови).

[ + – ] Село Липецьке розташоване поблизу "Придністров'я"

Як раніше повідомляв Фокус, російська армія атакує військові частини української Нацгвардії, є жертви серед мирного населення.

У результаті російського обстрілу в Чугуєві (Харківська обл.) спалахнув багатоквартирний житловий будинок, загинув 5-річний, є поранені.

Нагадаємо, українські військові відбили наступ військ РФ у Чернігівській області. ЗСУ також вдалося повернути повний контроль над прифронтовими містами Маріуполь і Щастя.