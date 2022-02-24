ЗСУ відбили вторгнення РФ у2 Чернігівській області, бої під Харковом продовжуються, — Генштаб

Українським військовослужбовцям, за даними Генштабу, також вдалося повернути повний контроль над прифронтовими Маріуполем та Щастям.

Підрозділи Збройних сил України відбили наступ армії РФ у Чернігівській області, проте активні бойові дії продовжуються на Харківському напрямку та в зоні проведення ООС. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

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За даними командування, українська армія продовжує стримувати наступ російських військ на кількох напрямках.

У Чернігівській області підрозділи ЗСУ змогли відбити атаку окупаційної армії, але активні бої продовжуються на Харківському напрямку та на Донбасі.

Генштаб також підтвердив інформацію про те, що на об'їзній дорозі Харкова було знищено чотири російські танки, а силами українських військовослужбовців було повернено повний контроль над Маріуполем і Щастям.

"Знищено не менше 6 літаків, 2-х вертольотів і десятки одиниць броньованої техніки ворога. У районі Щастя знищено близько 50 російських окупантів. Складна ситуація на Херсонському напрямку, однак, сили оборони України дають відсіч агресору. Разом до перемоги!" — йдеться в повідомленні пресслужби.

[ + – ] ЗСУ відбили вторгнення російських військ у Чернігівській області

Удень 24 лютого Держприкордонслужба повідомила, що армія РФ намагається захопити острів Зміїний у Чорному морі. До позицій українського прикордонного загону підійшли невідомі цілі, які пригрозили військовослужбовцям ліквідацією у разі, якщо вони не складуть своєї зброї. Через якийсь час Генштаб поінформував, що українська армія відбила атаку російських військ на Зміїний.

У ході екстреного брифінгу президент Володимир Зеленський повідомив про розрив дипломатичних відносин із Росією після того, як армія РФ здійснила вторгнення в нашу країну та завдала кількох ракетних ударів.