ВСУ отбили вторжение РФ в Черниговской области, бои под Харьковом продолжаются, — Генштаб

Украинским военнослужащим, по данным Генштаба, также удалось вернуть полный контроль над прифронтовыми Мариуполем и Счастьем.

Подразделения Вооруженных сил Украины отбили наступление армии РФ в Черниговской области, однако активные боевые действия продолжаются на Харьковском направлении и в зоне проведения ООС. Об этом информирует Генштаб ВСУ.

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По данным командования, украинская армия продолжает сдерживать наступление российских войск на нескольких направлениях.

В Черниговской области подразделения ВСУ смогли отбить атаку оккупационной армии, но активные бои продолжаются на Харьковском направлении и на Донбассе.

Генштаб также подтвердил информацию о том, что на объездной дороге Харькова были уничтожены четыре российских танка, а силами украинских военнослужащих был возвращен полный контроль над Мариуполем и Счастьем.

"Уничтожены не менее 6 самолетов, 2-х вертолетов и десятки единиц бронированной техники врага. В районе Счастья уничтожены около 50 российских оккупантов. Сложная ситуация на Херсонском направлении, однако, силы обороны Украины дают отпор агрессору. Вместе к победе!", — говорится в сообщении пресс-службы.

[ + – ] ВСУ отбили вторжение российских войск в Черниговской области

Днем 24 февраля Госпогранслужба сообщила, что армия РФ пытается захватить остров Змеиный в Черном море. К позициям украинского погранотряда подошли неопознанные цели, которые пригрозили военнослужащим ликвидацией в случае, если они не сложат свое оружие. Через какое-то время Генштаб проинформировал, что украинская армия отбила атаку российских войск на Змеиный.

В ходе экстренного брифинга президент Владимир Зеленский сообщил о разрыве дипломатических отношений с Россией после того, как армия РФ осуществила вторжение в нашу страну и нанесла несколько ракетных ударов.