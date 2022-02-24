В Броварах шесть человек погибли в результате ракетного обстрела

Еще 12 человек госпитализированы в больницы с ранениями. Жителей города призывают сдавать кровь.

Шесть человек погибли и 12 ранены в Броварах Киевской области в результате обстрела крылатыми ракетами, сообщает "Суспільне" cо ссылкой на слова мэра города Игоря Сапожко.

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"Началось все с 5 утра, были обстреляны две воинские части, которые находятся в Броварах. Сейчас по моей информации, 6 погибли, 12 ранены, находятся в больницах", – заявил он.

По информации Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, ракеты, выпущенные российскими войсками, – предположительно "Калибр". Это российские крылатые ракеты, по кодификации НАТО SS-N-27 "Sizzler".

Информацию об обстреле Броваров подтвердил и советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Сначала он сообщил о первых атаках:

"Броварской военный городок № 161 во время авиаудара сгорело здание и 4-х этажный дом, частично повреждены 3 и 4 этаж, военные проводят эвакуацию, работает ГСЧС и скорая, по предварительной информации есть один погибший, один раненый и 5 еще пострадавших, более подробная информация будет дополнительно".

Фото: Скриншот

Позже Геращенко также опубликовал информацию о попадании двух крылатых ракет.

Фото: Скриншот

Несколькими часами ранее мэр Броваров Сапожко призвал граждан сдавать кровь для раненых. Он подчеркнул, что запасы пока есть, но новая будет не лишней. Кроме того, он рекомендовал жителям города ограничить использование лифтов, а также написал, чтобы все военнообязанные пришли в военкоматы.

Напомним, ранее из-за обстрелов Чугуева и Умани погибли мирные жители. Также известно о 18 погибших в Одесской области.