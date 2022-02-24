У Броварах шестеро людей загинуло внаслідок ракетного обстрілу

Ще 12 людей госпіталізували до лікарень із пораненнями. Мешканців міста закликають здавати кров.

Шестеро людей загинуло і 12 поранено в Броварах Київської області внаслідок обстрілу крилатими ракетами, повідомляє "Суспільне" з посиланням на слова мера міста Ігоря Сапожка.

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"Почалося все з 5 ранку, обстріляли дві військові частини, які перебувають у Броварах. Зараз за моєю інформацією, 6 загинули, 12 поранені й перебувають у лікарнях", – заявив він.

За інформацією Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, ракети, випущені російськими військами, — ймовірно, "Калібр". Це російські крилаті ракети за кодифікацією НАТО SS-N-27 "Sizzler".

Інформацію про обстріл Броварів підтвердив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Спочатку він повідомив про перші атаки:

"У Броварському військовому містечку № 161 під час авіаудару згоріли будівля та 4-х поверховий будинок, частково пошкодили 3 та 4 поверх, військові проводять евакуацію, працює ДСНС та швидка, за попередньою інформацією є один загиблий, один поранений та 5 ще постраждалих, детальнішу інформацію повідомлять додатково".

Фото: Скриншот

Пізніше Геращенко також опублікував інформацію про влучення двох крилатих ракет.

Фото: Скриншот

Декількома годинами раніше мер Броварів Сапожко закликав громадян здавати кров для поранених. Він наголосив, що запаси поки що є, але нові не будуть зайвими. Крім того, він рекомендував жителям міста обмежити використання ліфтів, а також написав, щоб усі військовозобов'язані прийшли у військкомати.

Нагадаємо, раніше через обстріл Чугуєва та Умані загинули мирні жителі. Також відомо про 18 загиблих на Одещині.