В Умані оголошено евакуацію населення після загибелі мирного жителя внаслідок обстрілу

Про евакуацію оголосили після того, як унаслідок розриву снаряда в центрі міста загинув мирний житель.

У центр міста Умань потрапив снаряд, унаслідок вибуху якого загинув один мирний житель, 39-річний чоловік, ще п'ятеро отримали поранення та госпіталізовані. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко.

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За його словами, в Уманському районі оголошено евакуацію населення в радіусі 30 км від Розсішок, де розташована військова частина.

"Масові пункти збору для тих, хто без автомобілів: на виїзді з Умані на автодорозі Стрий — Ізварине біля АЗС WOG. Там чекатимуть автобуси. Для тих, хто на власному транспорті: їхати автодорогою Н-16 в коло, поворот на Тальне (біля автостанції). Там координуватимуться представники РДА", – йдеться в публікації.

Фото: Скриншот

Тим часом у мережі з'явилося відео про наслідки вибуху в Умані. На кадрах, опублікованих у місцевому телеграм-каналі, видно момент вибуху. У його епіцентрі виявилася людина на велосипеді.

Раніше ми писали про те, що Укрзалізниця оголосила про запуск евакуаційних поїздів із Луганської та Донецької областей, а також із Одеси. Наразі час початку евакуації та призначення не озвучуються. Також відомо, що рейси поїздів до Харкова призупинено.

У свою чергу, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко попросив киян не виїжджати зараз із Києва, оскільки на виїзді зі столиці утворилися величезні затори.