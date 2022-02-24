В Умани объявлена эвакуация населения после гибели мирного жителя в результате обстрела

Об эвакуации объявили после того, как в результате разрыва снаряда в центре города погиб мирный житель.

В центр города Умань попал снаряд, в результате взрыва которого погиб один мирный житель, 39-летний мужчина, еще пятеро получили ранения и госпитализированы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Черкасской областной государственной администрации Александр Скичко.

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По его словам, в Уманском районе объявлена эвакуация населения в радиусе 30 км от Россошек, где находится воинская часть.

"Массовые пункты сбора для тех, кто без автомобилей: на выезде из Умани на автодороге Стрый – Изварино возле АЗС WOG. Там будут ждать автобусы. Для тех, кто на собственном транспорте: ехать по автодороге Н-16 в круг, поворот на Тальное (возле автостанции). Там будут координироваться представители РГА", – говорится в публикации.

Фото: Скриншот

Тем временем в сети появилось видео последствий взрыва в Умани. На кадрах, опубликованных в местном телеграмм-канале виден момент взрыва. В его эпицентре оказался человек на велосипеде.

Ранее мы писали о том, что Укрзализныця объявила о запуске эвакуационных поездов из Луганской и Донецкой областей, а также из Одессы. На данный момент время начала эвакуации и место назначения не озвучиваются. Также известно, что рейсы поездов на Харьков приостановлены.

В свою очередь советник министра внутренних дел Антон Геращенко попросил киевлян не выезжать сейчас из Киева, поскольку на выезде из столицы образовались огромные пробки.