Уничтожены 6 самолетов, 2 вертолета и 5 танков: Резников сообщил о ситуации на фронте (видео)

По словам министра обороны Украины, атака воруженных сил РФ остановлена на восточных рубежах.

Министр обороны Украины Алексей Резников записал видеообращение, в котором сообщил об успешных действиях украинской армии против российских оккупантов. Видео опубликовано в Facebook Минобороны Украины.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

В частности Резников сообщил, что на восточных рубежах наступление армии РФ остановлено, а оборонительная линия остается под контролем ВСУ.

"Оккупанты уже потеряли 6 самолетов, 2 вертолета и 5 танков. Горжусь каждым защитником и каждой защитницей. Армия, Нацгвардия, пограничники держат оборону по всем направлениям, где враг пытается прорваться", — заявил Резников.

Министр также сообщил, что Украина мобилизует международную поддержку: были проведены переговоры с Министрами обороны Великобритании, Литвы, Турции и другими партнерами.

"У нас будет больше оружия, больше средств защиты, но главная наша защита — наша армия и наш народ", — подчеркнул министр.

Глава оборонного ведомства призвал всех, кто готов держать в руках оружие вступать в ряды сил территориальной обороны. Для этого необходим только паспорт, сообщил Резников.

"Даем оружие патриотам, которые без колебаний готовы его применить против врага. Обращайтесь в бригады и батальоны теробороны в ваших регионах", — призвал Резников украинских граждан.

Напомним, что Министр обороны Украины Алексей Резников призвал всех украинцев, которые "умеет держать оружие" вступать в ряды Сил территориальной обороны (ТрО). Министр сообщил, что все желающие вступить в тероборону могут получить оружие в бригадах и батальонах Сил ТрО в своем регионе.

В Киевской области войска РФ пошли на прорыв государственной границы. Как сообщает пресс-служба ГПСУ, военная техника врага зашла через пункт пропуска "Вильча".