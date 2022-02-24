"Смерть российским оккупантам": Резников призвал украинцев вступать в тероборону

Министр обороны заявил, что Украина переходит в режим полной обороны.

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал всех украинцев, которые "умеет держать оружие" вступать в ряды Сил территориальной обороны (ТрО). Свое обращение он опубликовал в Facebook.

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"Враг атакует, но наша армия несокрушима. Украина переходит в режим полной обороны. Все, кто готов и умеет держать оружие, может прямо сейчас вступить в ряды Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины в вашем регионе", — написал Алекей Резников.

По словам министра, все желающие вступить в тероборону могут получить оружие в бригадах и батальонах Сил ТрО в своем регионе.

"С собой нужно иметь только паспорт. Следите за обновлением информации на сайте Сил ТрО. Держим строй! Смерть российским оккупантам! Слава Украине!", написал глава минобороны Украины.

Как ранее писал Фокус, глава Нацполиции Украины приказал выдать оружие ветеранам органов МВД по всей Украине из-за начала полномасштабного вторжения России. Таким образом планируется усилить ряды полиции для обеспечения правопорядка в Украинею

Напомним, глава МВД Украины Денис Монастырский обратился к украинцам по поводу введения в стране военного положения. Он сообщил, что изменений, которые вступают в силу — проверка документов, патрули, контроль на дорогах, усиленная защита инфраструктурных объектов и важных предприятий.