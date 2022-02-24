Ограничений не почувствуете: Монастырский рассказал о военном положении
Чиновник сообщил, что военное положение введено на 30 дней и оно не повлияет негативно на жизнь граждан.
Министр внутренних дел Денис Монастырский обратился к украинцам по поводу введения в стране военного положения. Он сообщил, что гражданам не стоит бояться нового правового режима, так как он призван обеспечить их безопасность, сообщается на сайте МВД Украины.
Чиновник подчеркнул, что враг пытается дестабилизировать ситуацию внутри страны и угрожает эскалацией. Потому решение о введении военного положения необходимо.
"Ограничений люди не почувствуют, если не будет реальных дестабилизирующих угроз. Среди изменений будут — проверка документов, патрули и контроль на дорогах, усиленная защита инфраструктурных объектов и важных предприятий", — сообщил министр.
Данный правовой режим, по словам Монастырского, позволит правоохранительным органам, спецслужбам и пограничникам быстрее и качественней реагировать на угрозы. Граждане могут подвергнуться осмотру своего транспорта или личных вещей, усиливается охрана общественного порядка, на въездах в города могут быть установлены блокпосты. По решению суда могут быть запрещены митинги и демонстрации.
Также министр отметил, что органы системы МВД, прежде всего, Национальная полиция уже работают в усиленном режиме: спасатели готовы в случае необходимости предоставить помощь населению, погранслужба в усиленном режиме охраняет границы, а нацгвардия взяла под охрану органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры. В первую очередь это — аэродромы, склады ГСМ и объекты энергетики.
"Прошу граждан с пониманием отнестись к мерам, которые принимает государство для защиты каждого человека, семьи, села или города", — призвал руководитель ведомства.
Напомним, утром 24 февраля Россия начала военную операцию против Украины. Украинцы практически по всей стране проснулись от звуков взрывов. Владимир Путин выступил с заявлением о проведении специальной военной операции. В связи с этим Владимир Зеленский обратился с заявлением к народу Украины. Президент Украины ввел военное положение в стране и призвал граждан сохранять спокойствие.