Ограничений не почувствуете: Монастырский рассказал о военном положении

Чиновник сообщил, что военное положение введено на 30 дней и оно не повлияет негативно на жизнь граждан.

Министр внутренних дел Денис Монастырский обратился к украинцам по поводу введения в стране военного положения. Он сообщил, что гражданам не стоит бояться нового правового режима, так как он призван обеспечить их безопасность, сообщается на сайте МВД Украины.

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Чиновник подчеркнул, что враг пытается дестабилизировать ситуацию внутри страны и угрожает эскалацией. Потому решение о введении военного положения необходимо.

"Ограничений люди не почувствуют, если не будет реальных дестабилизирующих угроз. Среди изменений будут — проверка документов, патрули и контроль на дорогах, усиленная защита инфраструктурных объектов и важных предприятий", — сообщил министр.

Данный правовой режим, по словам Монастырского, позволит правоохранительным органам, спецслужбам и пограничникам быстрее и качественней реагировать на угрозы. Граждане могут подвергнуться осмотру своего транспорта или личных вещей, усиливается охрана общественного порядка, на въездах в города могут быть установлены блокпосты. По решению суда могут быть запрещены митинги и демонстрации.

Также министр отметил, что органы системы МВД, прежде всего, Национальная полиция уже работают в усиленном режиме: спасатели готовы в случае необходимости предоставить помощь населению, погранслужба в усиленном режиме охраняет границы, а нацгвардия взяла под охрану органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры. В первую очередь это — аэродромы, склады ГСМ и объекты энергетики.

"Прошу граждан с пониманием отнестись к мерам, которые принимает государство для защиты каждого человека, семьи, села или города", — призвал руководитель ведомства.

Напомним, утром 24 февраля Россия начала военную операцию против Украины. Украинцы практически по всей стране проснулись от звуков взрывов. Владимир Путин выступил с заявлением о проведении специальной военной операции. В связи с этим Владимир Зеленский обратился с заявлением к народу Украины. Президент Украины ввел военное положение в стране и призвал граждан сохранять спокойствие.