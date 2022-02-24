Обмежень не відчуєте: Монастирський розповів про воєнний стан

Чиновник повідомив, що воєнний стан ввели на 30 днів і він не вплине негативно на життя громадян.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звернувся до українців щодо запровадження в країні воєнного стану. Він повідомив, що громадянам не варто боятись нового правового режиму, оскільки він покликаний забезпечити їхню безпеку, повідомляють на сайті МВС України.

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Чиновник наголосив, що ворог намагається дестабілізувати ситуацію всередині країни та загрожує ескалацією. Тому рішення про запровадження воєнного стану необхідне.

"Обмежень люди не відчують, якщо не буде реальних дестабілізаційних загроз. Серед змін будуть перевірка документів, патрулі та контроль на дорогах, посилений захист інфраструктурних об'єктів та важливих підприємств", — повідомив міністр.

Цей правовий режим, за словами Монастирського, дозволить правоохоронним органам, спецслужбам та прикордонникам швидше та якісніше реагувати на загрози. В громадян можуть оглянути транспорт або особисті речі, посилюється охорона громадського порядку, на в'їздах до міст можуть встановити блокпости. За рішенням суду можуть заборонити мітинги та демонстрації.

Також міністр зазначив, що органи системи МВС, насамперед Національна поліція, вже працюють у посиленому режимі: рятувальники готові за потреби надати допомогу населенню, прикордонна служба в посиленому режимі охороняє кордони, а нацгвардія взяла під охорону органи державної влади та об'єкти критичної інфраструктури. Насамперед це — аеродроми, склади ПММ та об'єкти енергетики.

"Прошу громадян з розумінням поставитися до заходів, які вживає держава для захисту кожної людини, сім'ї, села чи міста", — закликав керівник відомства.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія розпочала військову операцію проти України. Українці практично всією країною прокинулися від звуків вибухів. Володимир Путін заявив про проведення спеціальної військової операції. У зв'язку із цим Володимир Зеленський звернувся із заявою до народу України. Президент України запровадив воєнний стан у країні та закликав громадян зберігати спокій.