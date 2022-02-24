Ветеранам МВД Украины начнут раздавать оружие, — приказ главы Нацполиции

Процедура выдачи оружия будет максимально упрощена из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По всей Украине ветеранам органов МВД Украины начнут выдавать оружие из-за начала полномасштабного вторжения армии РФ в нашу страну. Такой приказ региональным полицейским управлениям 24 февраля отдал глава Нацполиции Игорь Клименко. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба МВД Украины.

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"Ветеранам органов внутренних дел, готовым защищать Украину, будут выдавать оружие. Процедура будет максимально упрощена из-за агрессии Российской Федерации, поскольку Верховная Рада Украины поддержала решение о введении военного положения на территории государства",

Как сообщает МВД, цель выдачи оружия ветеранам — усилить полицию для обеспечения правопорядка в Украине.

Министерство призывает граждан сохранять спокойствие, правопорядок и доверять только официальной информации.

Как ранее сообщал Фокус, полиция будет выдавать разрешения на владение оружием в "максимально ускоренном режиме" членам теробороны.

Напомним, 24 февраля российская армия начала полномасштабную военную операцию против Украины. Враг нанес удары с воздуха по многим городам и селам Украины. В частности, мощные взрывы от атак армии РФ прогремели в Киеве, Харькове, Днепре, Ивано-Франковске, Харькове, Луцке, Одессе, Умани, Бердянске, Житомире. Противник также атаковал украинские позиции на Донбассе.

Украинские военные утром 24 февраля сбили 5 российских самолетов и один вертолет в зоне ООС.

Напомним, вооруженные силы Украины отбили российскую атаку на прифронтовой город Счастье в Луганской области. Сообщается, что оккупационные войска понесли большие потери, а сам город остается под украинским контролем.