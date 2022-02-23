Добровольчим формуванням видають дозволи на зброю в прискореному режимі, — Нацполіція (відео)

Серед іншого, поліція не вимагатиме у членів тероборони довідок про проходження навчання або спецперевірок.

Членам добровольчих формувань територіальних громад (тероборони) поліція видаватиме дозволи на отримання зброї у максимально прискореному режимі. Про це повідомив заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич під час брифінгу.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Буде прискорено процедуру (видачі дозволів на зброю, — ред), наші інструкції це дозволяють. Якщо члени добровольчого формування, згідно із Законом "про національний опір", пред'являтимуть посвідчення (про участь у теробороні, — ред) процес буде прискорено максимально", — сказав заступник голови Нацполіції.

Проте він уточнив, що йдеться про дозволи на мисливську зброю, оскільки, згідно із законодавством, в Україні громадяни можуть володіти легально лише мисливською та травматичною зброєю.

Фацевич також уточнив, що поліцейські інструкції дозволяють членам тероборони не надавати правоохоронцям деякі документи, наприклад, проходження навчання або спецперевірок. Проте, вони мають надати довідку про несудимість.

"Якщо людина є членом тероборони і має посвідчення, підрозділи з контролю за обігом зброї ставитимуть її у пріоритет і відпрацьовуватимуть документи набагато швидше, а потім у максимально стислі терміни даватимуть дозвіл", — сказав Фацевич.

Загалом, поінформував заступник голови Нацполіції, наразі в Україні в обігу перебуває 1 млн 200 тис. одиниць зброї. Власників мисливської зброї зареєстровано 709 тис., а травматичної — 250 тис.

Як раніше повідомляв Фокус, 23 лютого Верховна Рада України у першому читанні схвалила законопроєкт "Про право на цивільну вогнепальну зброю". Згідно з цим документом, розробленим у МВС, громадянам не дозволять володіти зброєю для самозахисту та носити її із собою. Цей проєкт, серед іншого, визначає поняття "права власності на цивільну вогнепальну зброю", права та обов'язки її власників, запроваджує класифікацію цивільної зброї та створює її реєстр.

Нагадаємо, під час брифінгу 23 лютого Олександр Фацевич заявив, що Національна поліція України відправляє додаткові підрозділи до зони проведення ООС через ескалацію обстановки на Донбасі. Поліцейські, нацгвардійці та спецпідрозділи МВС забезпечуватимуть охорону тилу української армії.

Також Фацевич розповів, що з 18 лютого російські збройні формування на Донбасі вели обстріли майже втричі інтенсивніше, ніж за останні півтора місяця.