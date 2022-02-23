Добровольческим формированиям выдают разрешения на оружие в ускоренном режиме, — Нацполиция (видео)

Среди прочего, полиция не будет требовать у членов теробороны справок о прохождении обучения или спецпроверок.

Членам добровольческих формирований территориальных общин (теробороны) полиция будет выдавать разрешения на получение оружия в "максимально ускоренном режиме". Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич во время брифинга.

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"Будет ускорена процедура (выдачи разрешений на оружие, — ред), наши инструкции это позволяют. Если члены добровольческого формирования, согласно Закону "о национальном сопротивлении", будут предъявлять удостоверение (об участии в теробороне, — ред) процесс будет ускорен максимально", — сказал замглавыНацполиции.

Однако он уточнил, что речь идет о разрешениях на охотничье оружие, так как, согласно законодательству, в Украине граждане могут владеть легально только охотничьим и травматическим оружием.

Фацевич также уточнил, что, полицейские инструкции, позволяют членам теробороны не предоставлять правоохранителям некоторые документы, например о прохождении обучения или спецпроверок. Однако, они должны предъявить справку о несудимости.

"Если человек является членом теробороны и имеет удостоверение, подразделения по контролю за оборотом оружия будут ставить его в приоритет и отрабатывать документы намного быстрее, а затем в максимально сжатые сроки будут давать разрешение", — сказал Фацевич.

В общей сложности, проинформировал замглавы Нацполиции, сейчас в Украине в обращении находится 1 млн 200 тыс. единиц оружия. Владельцев охотничьего оружия зарегистрировано 709 тыс, а травматического — 250 тыс.

Как ранее сообщал Фокус, 23 февраля Верховная Рада Украины в первом чтении одобрила законопроект "О праве на гражданское огнестрельное оружие". Согласно этому документу, разработанному в МВД, гражданам не разрешат владеть оружием для самозащиты и носить его с собой. Это проект, среди прочего, определяет понятие "права собственности на гражданское огнестрельное оружие", права и обязанности его владельцев, вводит классификацию гражданского оружия и создает его реестр.

Напомним, во время брифинга 23 февраля, Александр Фацевич заявил, что Национальная полиция Украины отправляет дополнительные в зону проведения ООС из-за эскалации обстановки на Донбассе. Пополицейские, нацгвардейцы и спецподразделения МВД будут обеспечивать охрану тыла украинской армии.

Также Фацевич рассказал, что с 18 февраля российские вооруженные формирования на Донбассе вели обстрелы почти в 3 раза интенсивнее, чем за последние полтора месяца.