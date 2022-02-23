Интенсивность вражеских обстрелов на Донбассе возросла в 3 раза, — Нацполиция

Больше всего обстрелов со стороны боевиков полиция зафиксировла на Донецком направлении.

С 18 февраля российские формирования на Донбассе совершили 320 обстрелов. Это почти в 3 раза больше, чем за последние полтора месяца. Об этом сообщил замглавы Национальной Полиции Украины Александр Фацевич во время брифинга 23 февраля.

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"Если с начала года, до 17 февраля (включительно, — ред.), до начала массовых обстрелов у нас зафиксировано 112 обстрелов, то с 18 февраля у нас только на Донецком направлении 190 обстрелов, на Луганском с 18-го числа — 130", — сказал Александр Фацевич.

Он также добавил, что по этим фактам полиция открыла 57 уголовных производств в Донецкой области и 8 в Луганской.

Как ранее сообщал Фокус, Национальная полиция Украины к концу этой недели отправит в зону ООС дополнительные подразделения из-за эскалации обстановки на Донбассе. По словам Александра Фацевича, полицейские, нацгвардейцы и спецподразделения будут обеспечивать охрану тыла. Он также заявил, что сейчас формируется полицейский резерв.

Напомним, что по словам начальника УСБУ по Харьковской области Романа Дудина, 7 бригад ВСУ, в том числе третий полк спецназа будут оборонять регион в случае вторжения России. Для обороны Харькова уже выделено 17 тыс. военных. По информации украинских спецслужб около 30% военной техники РФ, которае сосредоточена у наших границ, неисправна.