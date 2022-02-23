Інтенсивність ворожого обстрілу на Донбасі зросла втричі, — Нацполіція

Найбільше обстрілів із боку бойовиків поліція зафіксувала в Донецькому напрямку.

Із 18 лютого російські формування на Донбасі здійснили 320 обстрілів. Це майже втричі більше, ніж за останні півтора місяця. Про це повідомив заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич під час брифінгу 23 лютого.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Якщо з початку року, до 17 лютого (включно, — ред.), до початку масових обстрілів у нас зафіксовано 112 обстрілів, то з 18 лютого в нас лише на Донецькому напрямку 190 обстрілів, на Луганському з 18 числа — 130", – сказав Олександр Фацевич.

Він також додав, що за цими фактами поліція відкрила 57 кримінальних проваджень у Донецькій області та 8 у Луганській.

Як раніше повідомляв Фокус, Національна поліція України до кінця цього тижня відправить до зони ООС додаткові підрозділи через ескалацію обстановки на Донбасі. За словами Олександра Фацевича, поліцейські, нацгвардійці та спецпідрозділи забезпечуватимуть охорону тилу. Він також заявив, що зараз формується поліцейський резерв.

Нагадаємо, що за словами начальника УСБУ у Харківській області Романа Дудіна, 7 бригад ЗСУ, зокрема третій полк спецназу, оборонятимуть регіон у разі вторгнення Росії. Для оборони Харкова вже виділено 17 тисяч військових. За інформацією українських спецслужб, близько 30% військової техніки РФ, яка зосереджена біля наших кордонів, несправна.