Спецназ, пояси оборони та ППО: у СБУ розповіли про підготовку до захисту Харкова від вторгнення РФ

Захищатиме місто 7 бригад ЗСУ, зокрема третій полк спецназу. За даними спецслужби, близько 30% техніки РФ біля українських кордонів несправні.

Начальник Управління Служби безпеки України в Харківській області Роман Дудін розповів, яких заходів вживають у галузі підготовки відбиття нападу Росії. Про це повідомляє харківський сайт 057.ua.

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За словами Дудіна, у Харківській області перебуває 7 бригад Збройних сил України, зокрема третій полк спеціального призначення, який раніше брав участь у висадці в Ізюмі та Куп'янську.

"Дуже сильно посилилася складова протиповітряної оборони. На сьогодні фактично повністю сформовано військове керівництво, зроблено всі необхідні заходи, які військові мають вжити, зокрема, мінування потенційних підходів", — заявив Дудін.

Він також додав, що окремо в Харкові діють групи спецназу військової розвідки. А для оборони міста сформовано два пояси оборони. Для захисту обласного центру є 17 тисяч силовиків.

Також Дудін заявив, що Росія продовжує стягувати війська на кордоні з Харківською областю. Проте вони мають проблеми з технікою, за даними розвідки, близько 30% техніки несправна.

"Ми бачимо щоденне зниження морально-психологічного показника в російських військах. У найкращих традиціях військ Радянського Союзу ці солдати нікому не потрібні. Бачимо нестачу їжі у військовослужбовців Російської Федерації. Бачимо ті "скотські" умови, у яких вони живуть", — наголосив начальник управління СБУ в Харківській області.

Наприкінці Роман Дудін додав, що згідно з даними СБУ, російські війська закупили 45 тисяч целофанових пакетів для перевезення трупів. Росіян, на думку силовика, закопуватимуть серед поля чи безіменних трунах.

Нагадаємо, СБУ запобігла терактам у чотирьох храмах УПЦ Московського патріархату в Харкові. Співробітники спецслужби перехопили розмову між організатором і виконавцем замовлення. На захист Харкова першого ж дня встане 50 тисяч силовиків. У місті презентували план оборони.

За даними Bloomberg, Харків, Київ, Херсон і Одеса стануть наступними цілями Росії.