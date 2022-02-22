Нічого не закінчилося, мета РФ — Київ, Харків, Херсон та Одеса, — Bloomberg

За даними джерел Bloomberg, масовані атаки РФ призведуть до величезних втрат серед цивільного населення. Вони можуть шокувати жителів Росії, які мають родичів в Україні.

США повідомили своїм союзникам, що потенційне російське вторгнення Росії в Україну може призвести до спроби атакувати Київ, Харків, Одесу та Херсон. Про це агентству Bloomberg повідомили три джерела серед офіційних осіб у Штатах.

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Вказується, що джерела не надали подробиць розвідданих про цю інформацію, але вони підкріплені відповідними звітами. Офіційні особи заявили, що в США дійшли такого розуміння через типи російських військ і засоби, зосереджені навколо України.

Масовані атаки на українські міста можуть призвести до величезних жертв серед цивільного населення. У виданні пишуть, що вони можуть шокувати мешканців РФ, де багато сімей мають родинні зв'язки з Україною.

Атаки на деякі з торговельних артерій України матимуть серйозні економічні наслідки. До 70% експорту й імпорту України здійснюється морським шляхом, а порти Одеської області обробляють три чверті цього обсягу. Україна здійснює морські перевезення до Азії, Близького Сходу, Африки й Америки і назад.

Уряди Німеччини та Франції також посилили свої публічні попередження Росії. А в НАТО заявили, що все свідчить про те, що "Росія планує повномасштабний напад на Україну".

Також, за даними джерел видання, РФ може здійснити кібератаки на Київ, Харків, Одесу та Херсон.

Додамо, що ця стаття вийшла на Bloomberg 20 лютого, до визнання Росією "Л/ДНР".

Нагадаємо, у Великій Британії заявили про готовність обрушити кібератаки на РФ у разі вторгнення в Україну.

21 лютого Росія визнала незалежність "Л/ДНР" і ввела війська на територію ОРДЛО для "гарантії миру".

Раніше Фокус повідомляв, що захищати Харків від можливого вторгнення РФ першого ж дня буде понад 50 тисяч силовиків.